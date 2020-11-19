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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan, vefat eden Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden, Türk güreş camiasının unutulmaz ismi Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.

IHA19 Kasım 2020 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:40
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, minderde kazandığı başarılarla Türkiye’ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü güreşçimiz Reşit Karabacak’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Reşit Karabacak’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum.”

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