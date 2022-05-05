İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2022 Perşembe / 4 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8744
  • EURO
    15,7484
  • ALTIN
    897.764
  • BIST100
    2466.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank'ı yenerek şampiyon olan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 23:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste 2. kez kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı sporcularını, teknik heyetini ve yönetimini kutluyorum. Play-off final serisinde mücadele eden Halkbank'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.