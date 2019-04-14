Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan TFF'ye ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye Riva'da nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.
Bakan Kasapoğlu'nun, görüşmenin ardından Güreli ile birlikte tesisleri gezdiği aktarıldı.
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