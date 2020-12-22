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Spor

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayınladı.

DHA22 Aralık 2020 Salı 09:50 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 09:50
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

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