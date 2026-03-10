İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
Spor

Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray - Liverpool maçını tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını RAMS Park'ta tribünden takip etti.

AA10 Mart 2026 Salı 21:15
Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray - Liverpool maçını tribünden takip etti
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.

Galatasaray-Liverpool müsabakası için RAMS Park'a gelen Bakan Bak'ı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve genel sekreter Eray Yazgan karşıladı. Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool mücadelesini yerinde takip etti.

Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yönetici İbrahim Hatipoğlu tarafından karşılandı.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool mücadelesini statta izledi.

RAMS Park'a gelen Terim, ailesiyle birlikte mücadeleyi locadan seyretti.

