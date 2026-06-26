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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak: Onlar bizim çocuklarımız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Los Angeles'ta kurulan “Turkish Vibe Zone”u ziyaret ederek A Milli Takım'a destek mesajı verdi. Bakan Bak, sonuçların hayal kırıklığı oluşturduğunu ancak bu jenerasyonun yeni turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 05:48 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak: Onlar bizim çocuklarımız
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanlığı desteğiyle Los Angeles'ta kurulan özel etkinlik alanı "Turkish Vibe Zone"u ziyaret etti.

Gloria Molina Grand Park içerisinde 3 bin 50 metrekarelik alanda kurulan "Turkish Vibe Zone"a gelen Bakan Bak, buradaki stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

"Türkiye is Here" sloganıyla kurulan alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, çok güzel bir etkinlik alanı olduğunun altını çizdi.

A Milli Futbol Takımı'nın grupta oynadığı maçlarda elinden geleni yaptığını dile getiren Osman Aşkın Bak, "Ama futbol netice oyunu. Bizi buraya kadar onlar getirdi, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmamızı sağlayan ekip bu. Eleştiriler tabii ki var. Sonuç olmayınca eleştiriler olur. Bizi buraya kadar getiren bu jenerasyona teşekkür ediyoruz. Tekrar ayağa kalkıp yeni turnuvalarda ülkemizi temsil edecekler. Yeni sporcular kadroya katılacak. Biz heyecanlı ve coşkuluyuz. Beklentilerimiz yüksekti ama sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Yine de taraftarlarımız burada olması, buraya gelmeleri önemli. Biz gittiği yere enerji veren bir milletiz. Bunu daha önceki turnuvalarda da gördük." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın son maçta ABD'yi yenerek turnuvayı galibiyetle tamamlayacağına inandığının altını çizen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Dün takımın antrenmanındaydım. Futbolcuların hepsi çok üzgün ve açıklamalarında da herkesten özür diliyorlar. Sonuçlar gelmeyince hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Ama onlar bizim çocuklarımız. Onlarla yeni turnuvalara devam edeceğiz. Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılıp hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bütün otoritelerin de beklentisi bu yöndeydi. Ama rakiplerin katı defanslarını aşamadık. İstatistiklerde önemli işler yaptık ama futbol netice oyunu. Buraya katılarak da bir heyecan kattık. Futbol tüm dünyaları birleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada bize çok destek verdi. O da sonuçları bu şekilde beklemiyordu. Biz bu çocuklara destek vermeye devam edelim. Birkaç turnuvayı rahatlıkla görebilecek bir jenerasyona sahibiz. Bazen en favori takımlar gruptan çıkamıyor. Bakınca daha önce Dünya Kupası'nı 3-4 kez kazanmış ülkeler turnuvaya katılamadı. Daha iyi başarıları inşallah bu millete yaşatmalarını arzu ediyoruz."

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