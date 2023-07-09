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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan başpehlivan Yusuf Can Zeybek'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne'de bu yıl 662. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı finalde yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 19:17 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak'tan başpehlivan Yusuf Can Zeybek'e tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne'de bu yıl 662. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı finalde yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek kutluyorum. Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden tüm güreşçilerimize tarihi mirasımızın yaşatılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geçmişi geleceğe taşımanın gururunu gelecek yıllarda da yaşamayı diliyorum."

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