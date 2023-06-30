İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2023 Cuma / 12 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9858
  • EURO
    28,3952
  • ALTIN
    1603.16
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli tekvandoculara tebrik
Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Para Tekvando Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

AA30 Haziran 2023 Cuma 21:10 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli tekvandoculara tebrik
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Montargis kentinde yapılan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 4'ü altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan ve takım halinde şampiyon olan Para Tekvando Milli Takımımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

  • Osman Aşkın Bak
  • Gençlik ve Spor Bakanı
  • Avrupa Para Tekvando Şampiyonası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.