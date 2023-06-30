Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Montargis kentinde yapılan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 4'ü altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan ve takım halinde şampiyon olan Para Tekvando Milli Takımımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."