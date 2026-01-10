İSTANBUL 15°C / 9°C
Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik

Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 22:06
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı-lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

