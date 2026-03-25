Bakan Osman Aşkın Bak'tan VakıfBank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon olan V. Bank Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Spor Salonu'nda oynanan 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek kupayı kazanan V. Bank Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımını da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."