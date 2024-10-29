Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısı sırasında, Hasan Arat'ın şoförü tarafından gazeteci Emre Kaplan'a fiziksel saldırı gerçekleşti. İddiaya göre, şoför, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atarak burnundan yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yaralanan Kaplan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Bakan Tunç, "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.



Spor, dostluk ve kardeşliktir.



Sporun... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 28, 2024

Gazeteci Emre Kaplan saldırıya uğradı! Galatasaray açıklama yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. Bakan Bak 'A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.