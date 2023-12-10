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Spor

Bakasetas: Maç 6-7'ye giderdi

Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas, Gaziantep FK'ya karşı alınan galibiyeti değerlendirdi.

10 Aralık 2023 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Bakasetas: Maç 6-7'ye giderdi
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Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalara bulundu.

Yunan futbolcu, "Bizim adımıza önemli bir maç oldu. Üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyoruz. Kaybettiğimiz iç saha maçından iyi bir reaksiyon göstermek önemliydi. Yılın en iyi maçıydı bizim adımıza. Maçı domine ettik ve kazandık. Gaziantep kalecisini de tebrik ediyorum. Onun iyi performansı olmasa maç 6-7'ye giderdi. Maçı izleyenler de eminim keyif almışlardır." dedi.

Bakasetas ayrıca, "Kaleye yakın olduğumda, uzak olduğumda şut atma fırsatım olunca çoğu maçlarda gol atabiliyorum. 10 numara pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum ama hiçbir zaman oynadığım mevkiden dolayı şikayetçi olmadım. Takımı her zaman kendimden üstte görüyorum. Kaleye daha yakın olan oyuncuların gol veya asist yapma olasılığı daha fazla ama ben asla bundan şikayet etmiyorum. Hangi bölgede oynarsam oynayayım en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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