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Spor

Bakasetas Trabzon'da, Yunus Mallı bugün geliyor

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Alanyaspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Trabzon'a geldi. Yunus Mallı'nın da bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 10:26 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:30
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Trabzonspor, sabaha karşı Aytemiz Alanyaspor’dan Anastasios Bakasetas ile Wolsburg’dan Yunus Mallı ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdi. Bakasetas ise sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Berat Özdemir’i kadrosuna katan Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı ile de görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. İki transfer için görüşmelere başladığını resmi olarak duyuran bordo-mavililerde, Bakasetas sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Trabzon'a geldi. 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

YUNUS BUGÜN GELİYOR

Öte yandan Yunus Mallı’nın ise bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul’a, daha sonra Trabzon’a geleceği kaydedildi.

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