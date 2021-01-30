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Spor

Bakasetas: Trabzonspor'a kupalar kazanmaya geldim

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek, 'Buraya kupalar kazanmaya geldim. Çünkü ben de bireysel olarak o kupaları kazanmak isteyen, hep başarılı olmak isteyen bir oyuncuyum.' dedi.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 23:32 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:32
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Bordo-mavili ekibin 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Yunan futbolcu, kulübün Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında taraftarlara seslendi.

Konuşmasına "Merhaba." diye başlayan Bakasetas, transferi hakkında, "Takımın ilgisini duyduktan sonra her şeyin çok çabuk geliştiğini söylemem gerekir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakasetas, taraftarların kulübü nasıl sevdiğini çok iyi bildiğini söyledi.

"Buraya kupalar kazanmaya geldim. Çünkü ben de bireysel olarak o kupaları kazanmak isteyen, hep başarılı olmak isteyen bir oyuncuyum." açıklamasında bulunan Bakasetas, şöyle konuştu:

"Aynı hedef doğrultusunda hep beraber mücadele edeceğiz. Tahmin ediyorum ki birçok taraftarımız geçen seneki golle alakalı bir şeyler söyleyecektir bana. Ancak şunu da söylemeliyim, o golü atmasaydım belki de buraya asla gelemeyecektim. Büyük aşklar her zaman kavgayla başlar. Kariyerimde bu aşamaya çok heyecanlı bir şekilde hazırım. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, herkesin burayı ne kadar sevdiğini geldiğim ilk günden, ilk andan itibaren anladım. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda da hedeflerimize ulaşabilmemiz için sahada elimden gelenin en iyisini vereceğimden şüpheniz olmasın. Bunun sözünü size verebilirim."

Yunan orta saha oyuncusu konuşmasını, "Bize her yer Trabzon. İyi akşamlar." diyerek tamamladı.

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