Bakasetas'a sürpriz talip! La Liga devi harekete geçti

Valencia, teknik direktör Gennaro Ivan Gattuso'nun isteği üzerine orta sahaya transfer yapmak için harekete geçti.

İpanya'dan Relevo'nun haberine göre; Florian Grillitsch için Ajax'ın kapısını çalan Valencia, Anastasios Bakasetas için de Trabzonspor ile görüşecek. 29 yaşindaki Yunan oyuncunun uzun süredir Valencia gözlemcilerin olumlu rapor tuttuğu; Gattuso'ya yapılan önerinin de kabul gördüğü belirtildi.

ÖNCE KİRALAMAK İSTEYECEKLER

Transfer piyasasına çok büyük bir bütçeyle girmeyen Valencia'nın, Bakasetas için Trabzonspor'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Satın alma opsiyonu teklifinin ise belli şartları karşılaması halinde geçerli olacağı vurgulandı.

9 GOL 9 ASİST

12 milyon avro serbest kalma bedeli olan Bakasetas. Ocak 2021'de 3 milyon avro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfet olmuştu.

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formaslyla 25 resmi maçta 9 gol atıp 9 asist yaptı.