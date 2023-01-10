İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7788
  • EURO
    20,1852
  • ALTIN
    1132.07
  • BIST100
    5102.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakasetas'a sürpriz talip! La Liga devi harekete geçti
Spor

Bakasetas'a sürpriz talip! La Liga devi harekete geçti

La Liga ekiplerinden Valencia, Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ı yakından takip ediyor.

SporX10 Ocak 2023 Salı 17:00 - Güncelleme:
Bakasetas'a sürpriz talip! La Liga devi harekete geçti
ABONE OL

Valencia, teknik direktör Gennaro Ivan Gattuso'nun isteği üzerine orta sahaya transfer yapmak için harekete geçti.

İpanya'dan Relevo'nun haberine göre; Florian Grillitsch için Ajax'ın kapısını çalan Valencia, Anastasios Bakasetas için de Trabzonspor ile görüşecek. 29 yaşindaki Yunan oyuncunun uzun süredir Valencia gözlemcilerin olumlu rapor tuttuğu; Gattuso'ya yapılan önerinin de kabul gördüğü belirtildi.

ÖNCE KİRALAMAK İSTEYECEKLER

Transfer piyasasına çok büyük bir bütçeyle girmeyen Valencia'nın, Bakasetas için Trabzonspor'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Satın alma opsiyonu teklifinin ise belli şartları karşılaması halinde geçerli olacağı vurgulandı.

9 GOL 9 ASİST

12 milyon avro serbest kalma bedeli olan Bakasetas. Ocak 2021'de 3 milyon avro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfet olmuştu.

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formaslyla 25 resmi maçta 9 gol atıp 9 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.