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Spor

Bakasetas'a yeni sözleşme teklifi!

Trabzonspor'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas için bordo mavililerin üç yıllık yeni mukavele önerdiği bildirildi.

Fanatik3 Ekim 2023 Salı 14:31 - Güncelleme:
Bakasetas'a yeni sözleşme teklifi!
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Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakesatas'ın son dönemdeki yüksek formu gözlerden kaçmazken yönetim, sözleşme konusunda yeniden harekete geçti. Pendikspor maçına damga vuran yıldızına yeni bir teklif yapmaya hazırlanan Fırtına'da kollar sıvandı. Öte yandan Karadeniz ekibinin yeni transfer Onuachu, müthiş bir başlangıç yaptı. Detaylar haberimizde...

ONUACHU'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

Bordo-Mavili kulübün sezon başında İspanya'nın Cadiz Kulübüne kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, geçen sezon ligde forma giydiği 11 maçta 3 gole ulaşıp, sezonu da 26 karşılaşmada 5 golle tamamladı. Onuachu ise çıktığı 3. maçında 3 gole ulaşarak muhteşem başladı.

Karadeniz ekibi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Nijeryalı santrfor Pauol Onuachu ile kiralık olarak anlaşma imzaladı. Onuachu, Gomez'in 11 karşılaşmada ulaştığı gol sayısına 3 maçta ulaşma başarısı göstererek beğeni kazandı. Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, Siyah-Beyazlı takım karşısındaki ilk maçında golle buluşarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Nijeryalı santrfor, daha sonra Atakaş Hatayspor ve Pendikspor maçlarında da rakip fileleri 1'er kez havalandırdı.

MENAJERİ TRABZON'A ÇAĞRILDI!

Trabzonspor'dan Bakasetas'a yeni sözleşme teklifi yeniden masada... Pendikspor maçında takımına galibiyeti getiren isim olan Yunan yıldıza yaz transfer döneminde 3 yıllık kontrat önerilmişti. Görüşmelerde mesafe katedilse de sonuç çıkmamıştı. Bordo-Mavili yönetim, oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak adına yeni bir teklif hazırladı. Performansı artarak devam eden ve geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisi haline gelen başarılı oyuncunun menajeri Trabzon'a çağrıldı.

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Yunan 10 numaraya, yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan yapılan 3 senelik yeni mukavele imzalatılamamıştı. Yönetim bu rakamın biraz daha üzerine çıkarak Bakasetas'ı ikna etmenin yollarını arayacak. Bordo-Mavililer, Milli araya kadar bu konuyu çözüme kavuşturma düşüncesi içerisinde.

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