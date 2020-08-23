Bakasetas'tan Beşiktaş-PAOK maçı yorumu

23 Ağustos 2020 Pazar 19:09 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 19:09

Alanyaspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, PAOK'un temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde görüşlerini paylaştı. İşte 27 yaşındaki oyuncunun sözleri...

"SERGEN YALÇIN İLE DAHA İYİ FUTBOL OYNAMAYA BAŞLADILAR"



Beşiktaş, takım olarak zayıfladı çünkü Boateng ve asıl forvet Burak Yılmaz ayrıldı. Ancak Sergen Yalçın takımın başına geçtiğinden beri daha iyi duruma geldi, gelişti, daha iyi futbol oynamaya başladı ve ligde 3. oldu.

Bence dengeli bir maç olacak, PAOK ve Beşiktaş henüz sezon başında olduğumuzdan yüzde 100 değil. Kadrolarındaki boşlukları doldurmaya çalışıyorlar. Seyircili olsa PAOK kazanmaya daha yakın olurdu ancak şu anda şanlar yüzde 50-50 diyebilirim.

"İKİ TAKIM DA DEFANSA DİKKAT EDECEKTİR"

İki takım da sahaya kendi stratejisini yansıtmaya çalışacak. Erken gelen bir golün büyük avantajı olacağından, iki takım da defansa dikkat edecektir. İlk golü atan avantajlı olur.

"HATAYA YER YOK"

Eleme maçları farklıdır, rövanşı olan maçlar gibi değildir, hataya yer yoktur. Her şeyin tek maçta gerçekleşeceğini bildiğinde dikkatli olursun, özenle seçersin. Küçük bir hata bile çok büyük sonuçlar yaratabilir.

İki takım da ilk dakikadan itibaren defansa dikkat edecek ve oyunun hızını arttırmamaya çalışacak. Beşiktaş'ın orta saha oyuncularının hızlı hareket kabiliyeti var, rakibe ciddi tehlike yaratabilirler.