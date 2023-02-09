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Spor

Bakasetas'tan depremzedelere anlamlı destek! Kendi imzaladığı formayı satın aldı

Trabzonsporlu taraftarın depremzedeler için satışa çıkarttığı imzalı formayı, bordo-mavililerde forma giyen Anastasios Bakasetas, satın aldı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
Bakasetas'tan depremzedelere anlamlı destek! Kendi imzaladığı formayı satın aldı
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Trabzonsporlu taraftarın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkarttığı imzalı formayı, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas satın aldı.

Bir süre önce, Bakasetas ile bir araya gelerek "Bakasetas, bir Yunan yapımı" ifadeleriyle sosyal medyada gündeme geldikten sonra kulübün davetlisi olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yunan futbolcuyla buluşan Erdal Şahin, futbolcudan aldığı imzalı formayı 'asrın felaketi'ne destek amacı ile satışa sundu.

Şahin'in formayı satışa sunduğunu öğrenen Bakasetas, imzaladığı formayı satın aldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakasetas'a teşekkür eden Şahin, "Açık arttırmaya sunduğum formayı Bakasetas satın almıştır. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bakasetas'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bakasetas, bir Yunan yapımıdır." ifadelerini kullandı.

Bakasetas da Şahin'in videosunu hesabından paylaşarak teşekkür etti.

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