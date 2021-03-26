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Spor

Bakasetas'tan İspanya'yı yıkan gol

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nın İspanya'ya karşı deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının beraberlik golünü attı.

DHA26 Mart 2021 Cuma 09:02 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 09:02
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Trabzonsporlu Bakasetas'ın attığı golle Yunanistan, İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.

Yeni Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33'üncü dakikada Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı. Bakasetas, karşılaşmanın 78'inci dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis'e bıraktı.

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