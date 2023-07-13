Bakasetas'tan sözleşme açıklaması

Bordo mavililerin yeni transferi Dimitrios Kourbelis'in basın toplantısına katılan Bakasetas, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın sözleşme uzatma teklifi yaptığını doğruladı.

Konuyla ilgili konuşan Yunan futbolcu, "Başkanımızın söylediği doğru. Böyle bir teklif var. Biz de bu konu üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben de bu konuyla alakalı, sözleşmeyle alakalı kendi fikirlerimi iletiyorum, başkanımız fikirlerini iletiyor. Dolayısıyla şu an bu konuyla alakalı olarak sürecin devam ettiğini, görüşmelerimizin sürdüğünü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.