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Bakayoko ile ilgilenen Galatasaray'a kötü haber geldi

Ndiaye ve Fernando'nun takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarını sürdüren ve Tiemoue Bakayoko ile ilgilenen Galatasaray'a kötü haber geldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yaklaşık 1,5 aydır ‘6’ numara arayışlarını sürdüren ve o bölge için gündemine 5 futbolcu alan Galatasaray’a Bakayoko’dan kötü haber geldi.
 
BAKAYOKO MONACO'YA DÖNÜYOR
 
2017’de Monaco’dan Chelsea’ye transfer olan ve bonservisine 40 milyon Euro ödenen tecrübeli futbolcunun yeniden Fransız ekibine geri döneceği belirtilirken, Leonardo Jardim’in eski öğrencisini şiddetle istediği ifade edildi. 2016-17 sezonunda Lig 1’de şampiyonluğunu ilan eden Monaco’nun kadrosunda yer alan Bakayoko o dönem gösterdiği harika performansla Chelsea’nin yolunu tutarken, 24 yaşındaki futbolcunun Lampard tarafından takımda düşünülmemesi Bakayoko’ya bir kez daha Monaco kapılarını açmış oldu.
 
Geçtiğimiz sezon 5 milyon Euro karşılığında Milan’a kiralanan ve Serie A’da 31 maça çıkan Tiemoue Bakayoko’nun Galatasaray’ı düşünmediği bildirilirken, oyuncunun menajerlik şirketi olan ROGON’un haftalar önce TM Dijital Haber Merkezine ‘Bakayoko Galatasaray için hayaldir’ açıklaması yerini bulmuş oldu.
 
Kariyerinde 204 maça çıkan Fildişi asıllı yıldız 10 gol attı. Bakayoko sadece 1 defa Fransa Milli Takımı’na seçildi.

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