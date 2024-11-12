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Spor

Bakayoko'dan Mbappe'ye destek: Onu eleştirmek doğru değil

Yunan ekibi PAOK forması giyen Tiemoue Bakayoko vatandaşı Kylian Mbappe karşı yapılan eleştirileri mantıksız bulduğunu açıkladı ve genç yıldıza destek oldu.

12 Kasım 2024 Salı 16:20 - Güncelleme:
Bakayoko'dan Mbappe'ye destek: Onu eleştirmek doğru değil
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PAOK forması giyen Tiemoue Bakayoko, Real Madrid'de beklentilerin altında kalan Kylian Mbappe için konuştu.

Fransız fubolcu, vatandaşı Mbappe'nin eleştirilmesini mantıksız bulduğunu söyledi.

Tiemoue Bakayoko yaptığı açıklamada, "İnsanların hafıza problemi var. Mbappe'nin başardıklarını hatırlamak için bir kanepeye oturup geriye doğru sarmalılar. Yanlış düşündüklerini anlayacaklar." dedi.

Açıklamalarına devam eden Bakayoko, "Onu eleştirmek doğru değil. Mbappe Fransa, PSG ve Monaco için çok şey başardı." ifadelerini kullandı.

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