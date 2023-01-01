Bakayoko'ya İngiltere'den sürpriz talip! Galatasaray istiyordu...

Kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılıların ara transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.

Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye kurulan Aslan, yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, tüm hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Orta saha rotasyonunu derinleştirmek için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar Bakayoko'yu gündemine aldı.

Bonservisi Chelsea'de olan Bakayoko, Milan'da kiralık olarak forma giyiyor.

28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde bu sezon forma şansı bulamadı.

Milan Kulübü, uygun şartların oluşması durumunda Bakayoko ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor.

Yeni adresi merak konusu olan Fransız futbolcuya Galatasaray ilgi gösteriyor.

Sarı-kırmızılılara Bakayoko transferinde İngiltere'den rakip çıktı.

Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray ile birlikte Ada ekibi Nottingham Forest da Bakayoko'nun peşinde.

İki takımın da henüz somut bir teklif yapmadığı kaydedildi.