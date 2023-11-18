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Spor

Bakhtiyor Zaynutdinov maçlara maske ile çıkacak

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un oynayabilmesi özel bir maske ile sahaya çıkması gerekiyor.

18 Kasım 2023 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
Bakhtiyor Zaynutdinov maçlara maske ile çıkacak
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Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir karşılaşmasında girdiği mücadele sonucu burun kemiği ve göz çukurunda kırık tespit edilen Bakhtiyor Zaynutdinov'un oynayabilmesi için çalışmalar başladı.

Kazak futbolcu, doktor tavsiyesi ile özel bir maske takarak sahalara geri dönebilecek.

Konuyla alakalı konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Doktorumuz maskeyle oynayabilir dedi. İnşallah bir an önce dönecek" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Zaynutdinov, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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