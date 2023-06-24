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Spor

Bakhtiyor Zaynutdinov'dan Beşiktaş açıklaması

İsmi Beşiktaş ile anılan Bakhtiyor Zaynutdinov için eski CSKAlı futbolcudan bir açıklama geldi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
Bakhtiyor Zaynutdinov'dan Beşiktaş açıklaması
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İsmi Beşiktaş ile anılan Bakhtiyor Zaynutdinov için eski CSKA'lı futbolcudan bir açıklama geldi.

Eski CSKA Moskova futbolcusu Vladimir Ponomarev, 25 yaşındaki on numara Bakhtiyor Zainutdinov'un kariyerine Beşiktaş'ta devam edebileceğine dair söylentiler hakkında yorum yaptı.

Zainutdinov'un Farklı pozisyonlarda da iyi oynayabilmesinin harika bir şey olduğunu söyleyen Vladimir Ponomarev, 'Zainutdinov artık hangi pozisyonda oynarsa oynasın sahada üzerine düşen görevleri yerine getiriyor. Bir futbolcunun kendisi için rahatsız edici bir pozisyonda böyle oynaması bir şey, ama her yerde böyle oynaması harika bir şey.' dedi.

CSKA'nın oyuncuyu satması gerektiğini söyleyen Ponomarev, 'Bence CSKA onu satmalı, bu doğru olur. 'Beşiktaş' satın almak istiyor mu? Taraflar anlaşabilirse oraya gitmesine izin verin. Ve CSKA, Bakhtiyor'un yerini alacak kaliteli bir oyuncu aramalı.' ifadelerini kullandı.

Zainutdinov'un CSKA ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

CSKA Moskova formasını 27 karşılaşmada terleten 25 yaşındaki on numara 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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