Bakü, 2030'a kadar Formula 1 takviminde yer alacak

2016'dan bu yana Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan Azerbaycan Grand Prix'si, 2030'a kadar yarışlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

20 Eylül 2025 Cumartesi 15:38
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin 2030'a kadar yarış takviminde yer alacağı açıklandı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Formula 1 arasında 2026'da bitecek anlaşmanın 2030'a kadar uzatıldığı ve Bakü'nün 4 yıl daha yarışlara ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Açıklamada, ilgili mutabakata Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov ile Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali'nin imza attığı belirtildi.

Azerbaycan, 2016'dan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alıyor.

