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Spor

Bakü'de milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile bu akşam karşılaşacağı maça ev sahipliği yapacak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de milli heyecan yaşanıyor.

DHA16 Haziran 2021 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:18
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda bu akşam Galler ile karşılaşacak. Bakü'de yaşayan vatandaşlar ve karşılaşma için Bakü'ye gelen Türk taraftarlar heyecanla maç saatini bekliyor.

EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında Roma'da İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milliler, 2'nci maçında bu akşam TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Tüm biletlerin tükendiği maçta A Milli Takım'ı desteklemek için başkent Bakü'ye gelen Türk taraftarlar ile Bakü'de yaşayan vatandaşlar, heyecanla maç saatini beklemeye başladı. A Milli Takım'a güvenleri tam olan vatandaşlar, ay-yıldızlıların Galler'i mağlup edeceği görüşünde. Formalarını giyip, bayraklarını alarak sokaklara çıkan taraftarlar, tüm Bakü'yü kırmızı-beyaza bürüdü.

Öte yandan dualarla Türkiye'yi desteklediklerini belirten Azerbaycanlı vatandaşlar da kardeş ülkenin zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağına emin olduklarını söyledi.

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