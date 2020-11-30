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Spor

Balıkesirspor 6 teknik direktörle görüştü

Mesut Dilsöz ile yollarını ayıran Balıkesirspor'da Başkan Ümit Arslan, yeni teknik direktör arayışına başladıklarını belirterek 'Şu ana kadar 6 teknik adamla görüşme yaptık.' dedi.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 15:18 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:18
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TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenildikten sonra teknik direktör Mesut Dilsöz ile yollarını ayıran Aydeniz Et Balıkesirspor'da yönetim, arayışını sürdürüyor.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.

Takımı ileri taşıyacak bir teknik ekiple çalışmak istediklerini belirten Arslan, "Yeni teknik direktörümüzü belirleyip 1-2 gün içinde imza attırmak istiyoruz. Şu ana kadar 6 teknik adamla görüşme yaptık. İçlerinde kariyeri çok iyi olan isimler var. Ne var ki bütçemiz dahilinde bir isimle anlaşacağız. Yönetim kurulumuz 21 kişiden oluşuyor. Yapacağımız yönetim kurulu toplantısında herkesin görüşünü alarak ortak bir adayda karar kılacağız." diye konuştu.

Arslan, 5 Aralık Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile yapacakları maçta sahaya yeni teknik direktörle çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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