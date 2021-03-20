Balıkesirspor deplasmanda Ümraniyespor'u devirdi

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Glumac, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Atakan Üner, Serkan Göksu, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Gökhan Süzen), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 81 Okan Derici), Camara (Dk. 66 Kehinde), Mayi (Dk. 81 Gomis)
Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cumali Bişi, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Mrsic (Dk. 74 Cemal Kızılateş), Hasan Özkan (Dk. 46 Otoo), Taşkın Çalış (Dk. 90 Birol Parlak), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 84 Enes İlkin), Mert Örnek, Manaj (Dk. 74 Bezjak)
Goller: Dk. 39 Atakan Üner (Bereket Ümraniyespor), Dk. 43 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 87 Otoo (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 89 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 89 Otoo (Aydeniz Et Balıkesirspor)