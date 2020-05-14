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Spor

Balıkesirspor koronavirüs testinden geçtİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oyuncular ve görevli personel, idman öncesi korona virüsü testinden geçti.

IHA14 Mayıs 2020 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 21:01
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Balıkesirspor, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden antrenmanlara başladı. Balıkesirspor Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yaptı.

Sarı-lacivertli takımdaki futbolcular ve görevli personel, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde korona virüsü testine tabi tutuldu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pandemi önlemleri kapsamında Kulüp Yönetimi, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımız Covid-19 testleri yapılmıştır. Testlerin yapılmasını sağlayarak, kulübümüze destek olan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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