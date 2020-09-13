Balıkesirspor'da Antonio Mrsic'te koronavirüs tespit edildi

IHA 13 Eylül 2020 Pazar 11:02 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 11:02

TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da pazartesi günkü Giresunspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde, Antonio Mrsic’in sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Balıkesirspor’dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz tarafından tesislerimizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.