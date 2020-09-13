İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2020 Pazar / 25 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Balıkesirspor'da Antonio Mrsic'te koronavirüs tespit edildi
Spor

Balıkesirspor'da Antonio Mrsic'te koronavirüs tespit edildi

Balıkesirspor'da futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan test sonucunda Antonio Mrsic'te koronavirüse rastlandı.

IHA13 Eylül 2020 Pazar 11:02 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 11:02
ABONE OL

TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da pazartesi günkü Giresunspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde, Antonio Mrsic’in sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Balıkesirspor’dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz tarafından tesislerimizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.