Balıkesirspor'da Atilla Özmen'den kötü haber

AA 24 Kasım 2020 Salı 20:37 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 20:37

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Atilla Özmen, kasığındaki yırtık nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

"TEK SEVİNDİRİCİ HABER ABDÜLKADİR KAYALI'DAN GELDİ"



Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, sakatlığı süren orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in de tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Dilsöz, arka adalesinde sorun olan Foxi Kethevoama'nın da fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bu oyuncularımızın sakatlığı sürerken tek sevindirici haber Abdülkadir Kayalı’dan geldi. Abdülkadir takımla birlikte çalışmalara başladı." dedi.