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Spor

Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi

Mesut Dilsöz ile yollarını ayıran Balıkesirspor, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaştı.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 12:27 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:27
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Cihat Arslan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetimi, Royal Hastanesi Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç isim üzerinde konuştuklarını ve Cihat Arslan'da karar kıldıklarını söyledi.

Cihat Arslan'ın takımı iyi noktalara taşıyacağına inandığını ifade eden Arslan, "Hem takım hem şehir hem de camiamız için hayırlı olsun. Cihat hocayla bir aksilik olmazsa bugün 1,5 yıllık resmi imzaları atarız." dedi.

Teknik direktör Cihat Arslan'ın, 5 Aralık Cumartesi günü oynanacak Yılport Samsunspor müsabakasında takımla sahaya çıkacağı öğrenildi.

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