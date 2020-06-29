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Spor

Balıkesirspor'da Hodzic kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, sezon başında Adana Demirspor'dan kiralanan orta saha oyuncusu Nermin Hodzic kadro dışı bırakıldı.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:43
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Kulüp başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersekli futbolcu Hodzic'in bir süredir antrenmanlara katılmadığını söyledi.

Teknik direktör Yusuf Şimşek'in durumu kendilerine ilettiğini belirten Dağlı, "Biz de noter yoluyla 3 kez antrenmana katılmadığını tespit ettirdik ve oyuncuyu kadro dışı bıraktık. Takımdan ayrılan oyuncu ülkesine döndü. Adana Demirspor ile görüşmelerimiz sürüyor. Antrenmanlara çıkmadığı noter kanalıyla tespit edilen bir oyuncu için para ödemek istemiyoruz." dedi.

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