İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3807
  • EURO
    47,0195
  • ALTIN
    4350.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Balıkesirspor'da imzalar peş peşe

Teknik sorumlu görevi için Cem Kavçak'ta karar kılan Balıkesirspor, transfer harekatına başladı. 3. Lig ekibi 4 dış transfere imza atarken, iç transferde de Celal Emir Dede ile sözleşme yeniledi.

IHA18 Temmuz 2025 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Balıkesirspor'da imzalar peş peşe
ABONE OL

Uzun süren sessizliğini teknik patron koltuğunu Cem Kavçak'a teslim ederek bozan Balıkesirspor, merakla beklenen yeni sezon kadrosunu oluşturacak transfer hamlelerine başladı.

Balıkesirspor bu doğrultuda geçtiğimiz sezon şampiyon olan Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Bora Yılmaz, Bursa Nilüfer FK'nin ön libero Serhat Velioğlu Ergene Velimeşepor forması giyen defans oyuncusu Ahmet Buğra Güven ve Altay forması giyen stoper Kuban Altunbudak'ı kadrosuna dahil etti.

Balıkesirspor, iç transferde de geçtiğimiz sezon 5 gol, 8 asist katkısıyla başarılı bir sezon geçiren Celal Emir Dede'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.