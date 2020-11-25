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Spor

Balıkesirspor'da kaleci Atilla Özmen 8 hafta yok

TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da kaleci Atilla Özmen'in sakatlığı nedeniyle 8 hafta boyunca görev alamayacağı açıklandı.

IHA25 Kasım 2020 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:09
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Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakan Atilla Özmen’in yapılan kontrollerin ardından kasık bölgesinden yaşadığı sorun nedeniyle 8 hafta süre alamayacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: 

“Ümraniyespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan takım kaptanımız Atilla Özmen’nin yapılan MR tetkiki sonucu Quadriceps kasında Grade 3b(Totale yakın) yırtık oluştuğu tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Atilla, yaklaşık olarak 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.”

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