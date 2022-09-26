İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2022 Pazartesi / 1 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4554
  • EURO
    17,9214
  • ALTIN
    976.286
  • BIST100
    3274.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Balıkesirspor'da Muhammet Yılmaz'la yollar ayrıldı
Spor

Balıkesirspor'da Muhammet Yılmaz'la yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz dönemi sona erdi.

DHA26 Eylül 2022 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Transfer yasaklısı takımda sezon başında göreve getirilen Yılmaz'la karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Akhisarspor'da art arda 2 kez küme düşme üzüntüsü yaşayan Muhammet Yılmaz, Balıkesir'de daha önce antrenör olarak görev yapmıştı.

KUPADA RAKİP HACETTEPE

Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yarın 3'üncü Lig temsilcisi Hacettepe 1945'i konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.