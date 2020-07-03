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Spor

Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek isyanı! ''Utanıyorum''

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kalesini koruyan Hırvat kaleci Andrija Vukovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübünü eleştirdi. Vukovic, “Balıkesirspor'un Yusuf Hoca'ya ve ekibine yaptıklarından utanıyorum” dedi.

IHA03 Temmuz 2020 Cuma 19:15 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 19:15
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TFF 1. Lig’in 31. haftasında Balıkesirspor, Fatih Karagümrük’e 5-0 mağlup oldu. Bugün yaşanan gelişmede daha önce istifa eden ancak kararından vazgeçirilen Teknik Direktör Yusuf Şimşek, bugün Başkan Kadir Dağlı’nın kararıyla görevinden alındı.

Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Andrija Vukovic, “Dün oynanan maçtan dolayı utanıyorum. Fakat kulübüm Balıkesirspor’un Yusuf hocaya ve ekibine yaptıklarından daha çok utanıyorum. Yusuf hoca, Türk futbolu için çok şey yapmış bir insan ve bu yapılanları kesinlikle hak etmiyor. Hiçbir şeyden dolayı suçlu değil. Ben her zaman sizin yanınızdayım iyi insanlar. Sizi seviyorum” dedi.

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