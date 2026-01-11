İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Balıkesirspor'dan 2 takviye

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Muhammed Resul Yıldırım ve Mehmet Emre Yar'ı kadrosuna kattı.

11 Ocak 2026 Pazar 12:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor, Fransa'da SSEP Hombourg-Haut takımından orta saha oyuncusu Muhammed Resul Yıldırım ve en son Bozova Belediyespor'da forma giyen kaleci Mehmet Emre Yar'a imza attırdı.

Balıkesir ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Fransa'da SSEP Hombourg-Haut forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Resul Yıldırım ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Şanlıurfaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve son olarak da Bozova Belediyespor formasını giyen 23 yaşındaki kaleci Mehmet Emre Yar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Emre'ye ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

