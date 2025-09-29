Balıkesirspor'dan olağanüstü genel kurul kararı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da sular durulmuyor. Balıkesirsporlu futbolcuların paralarını alamadıklarını bildiren bir basın açıklaması yapmasının ardından Atatürk Stadyumu'nda oynanan Kütahyaspor müsabakasında 2-0 öne geçilmesine rağmen mücadelenin 2-2 bitmesi Balıkesirspor taraftarlarını öfkelendirdi. Taraftarların istifasını istediği Başkan Abdullah Bekki ve yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı.

Balıkesirspor Yönetim Kurulunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başı itibariyle transferlerimizi tamamladık ve oyuncularımızın büyük bir kısmını kampımıza yetiştirdik. Sponsorluk anlaşmalarını sırasıyla hayata geçirdik ve kulübümüzün geleceğine güvenle bakılması için yoğun çaba sarf ettik. Bunun yanı sıra geçmiş dönemlerden gelen ve yıllar içinde birikmiş sorunların çözümü noktasında ne kadar büyük bir enerji harcadığımız ve elimizi taşın altına koyduğumuz da kamuoyunun malumudur. Bu süreç, yönetimimizin motivasyonunu ve hareket alanını giderek daraltmış, kulübün sağlıklı bir şekilde ilerlemesine imkan tanımamıştır. Bununla birlikte, geçen sezon şehirde oluşturulan beklenti, birlik ve beraberlik ruhu ile maddi ve manevi destek, kulübümüzün yolculuğunda en büyük gücümüz olmuştur. Ancak bu sezon aynı heyecan ve coşkuyu ne camiada ne de şehrimizde görememekteyiz.

Balıkesirspor, yalnızca bir futbol takımı değil; şehrin kalbinde atan ortak bir sevdanın, birliğin ve beraberliğin de adıdır. Biz şehrimizin takımına ancak şehrin tamamı sahip çıkarsa gerçek başarının ortaya çıkabileceğine inanıyoruz. Balıkesirspor geçmişten günümüze taşınan bir miras, geleceğe bırakacağımız emanettir.

Bu anlayışla Balıkesirspor, siyasetin çok ötesindedir. Hiçbir ayrım yapmaksızın şehrin tüm bileşenlerinin Balıkesirspor'a, bu şehrin takımına sahip çıkması gerekmektedir. Bizler, şehrimizin tüm dinamiklerinin bu takıma sahip çıkması gerektiğini her zaman her yerde savunduk. Bunun neticesinde şehrimizin tüm üst düzey kurumlarını, siyasi ve bürokratik temsilcilerini ziyaret ettik. Ancak ne yazık ki bu şehrin değeri Balıkesirspor hak ettiği desteği ve ilgiyi göremedi. Bürokrasi ve siyasi kadrolar tarafından yalnız bırakıldık. Sahada tüm imkansızlıklara rağmen mücadele verirken ne yazık ki başarısızlığımızı hevesle bekleyen küçük ama sesi yüksek çıkan bir grubun da yıpratıcı söylemleriyle savaşmak zorunda kaldık.

Gelinen noktada, ortak sevdamız Balıkesirspor'un geleceği için ve daha ileriye taşınması amacıyla yeni bir heyecanın ve taze bir gücün devreye girmesi gerektiği kanaatine varmış bulunmaktayız. Bu nedenle yönetim kurulumuz görevine devam edemeyecek olup olağanüstü genel kurul kararı almıştır.

Balıkesirspor, sadece 11 kişilik yönetim kurulundan ibaret olmayıp, şehrimizin ortak değeri ve siyaset üstü bir kurumdur. Bizler görevimiz boyunca, şehrimizin sahip olduğu bu kıymetli değere layık olabilmek adına tüm gayretimizi gösterdik. Şehrimizin takımı Balıkesirspor'umuza bugün gelinen noktada sağlayabileceğimiz katkının kalmadığına, yönetimimizin ligin bundan sonra kalan kısmında sürece faydadan çok zarar vereceği gerçeğini samimiyetle kabul ediyor ve görevi devretmeyi en doğru yol olarak değerlendiriyoruz.

Görev yaptığımızda desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen ve daima yanımızda olan başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a, Balıkesirspor aşkını kalplerinde taşıyan ve tribünlerdeki en büyük desteğimiz taraftarlarımıza, desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlarımıza ve tabii ki kıymetli ana sponsorlarımıza teşekkür ediyor; Balıkesirspor'umuzun güçlü geçmişi ve büyük taraftarıyla daha da ileriye taşınacağına yürekten inanıyoruz."