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Spor

Balıkesirspor'un 2 maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu ile 6 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi.

AA04 Aralık 2020 Cuma 11:51 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 11:52
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 5 futbolcu ile 6 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 19'u futbolcu ve 11'i personel olmak üzere 30'a yükseldi.

Açıklamada, "Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi yer aldı.

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