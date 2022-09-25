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Spor

Balkan Kupası'nda şampiyon PTT Spor oldu

Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden PTT Spor, Banjaluka Volley'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

DHA25 Eylül 2022 Pazar 23:23 - Güncelleme:
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Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden PTT Spor, dördüncü maçında Banjaluka Volley'i 3-0 (25-20, 25-14, 25-23) mağlup ederek şampiyon oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve namağlup Balkan şampiyonu olan PTT, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti. PTT Spor, CEV Challenge Kupası'nda 32'li Finaller Turu'nda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla karşılaşacak.

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende PTT Spor forması giyen Eva Mori turnuvanın en iyi pasörü; Elif Boran ise turnuvanın en iyi pasör çaprazı seçildi.

  • ptt spor
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