Balkan Şampiyonası'nda U16 Kız Milli Takımı'ndan gümüş madalya

3 Temmuz 2021 Cumartesi 23:31 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 23:31

U16 Kız Milli Takımı'nda iki oyuncu turnuvanın rüya takımına seçildi. Final karşılaşmasının ardından yapıla ödül ve kupa töreninde millilerden Defne Başyolcu "En İyi Pasör Çaprazı", İlayda Naz Gergef ise "En İyi Libero" ödülünün sahibi oldu.

SALON: Belgrad

HAKEMLER: Jelena Mitrovic, Ardit Nurja

SIRBİSTAN: Kockarevic, Osmajic, Savic, Cvetkovic, Kurtagic, Mandovic, Gocanin (L) (Tisma, Uzelac, Pakic (L), Tica)

TÜRKİYE: Defne Devrim, Safronova, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Eslem, Begüm, İlayda Naz (L) (Talya, Nisan, Ceyda)

SETLER: 25-9, 25-13, 25-15

SÜRE: 59 dakika (18′,21′,20′)