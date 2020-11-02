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Spor

Balkan Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda birinciler belli oldu

Balkan Yaş Grupları Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlendi. Organizasyonda Türkiye, Sırbistan, Slovenya, Romanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan oyuncular mücadele etti.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 21:44 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 21:44
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Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye, Sırbistan, Slovenya, Romanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan oyuncular katıldı. 

12 yaş kategorisinde 5,5 puanla Ceren Tırpan tek başına birinci olurken, 16 yaş kızlarda Müge Elma şampiyonayı 5 puanla Rumen WFM Alessia-Mihaela Ciolacu'nun bir puan arkasında ikinci sırada tamamladı.

10 yaşta Mert Can Seviğ ve 14 yaş kızlarda Zeynep Çiftçi üçüncü sırayı elde etti. 16 yaş açıkta Can Haktan Unat dördüncü, 14 yaş açıkta Alp Tekin Erdoğan beşinci olarak, şampiyonayı ilk 5'te bitirmeyi başaran oyuncular arasında yer aldı.

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