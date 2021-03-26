İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2021 Cuma / 13 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1125
  • EURO
    9,5707
  • ALTIN
    450.943
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na Antalya, yarın ev sahipliği yapacak
Spor

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na Antalya, yarın ev sahipliği yapacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde yapılacak şampiyonada Türkiye'den 24, Bulgaristan'dan 10, Romanya'dan 10, Yunanistan'dan 4, Sırbistan'dan 3 ve Slovenya'dan 2 sporcu mücadele verecek.

AA26 Mart 2021 Cuma 22:06 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 22:06
ABONE OL

Organizasyonda, büyük erkekler 20 kilometre, büyük kadınlar 20 kilometre, 20 yaş altı erkekler 10 kilometre, 20 yaş altı kadınlar 10 kilometre, 18 yaş altı erkekler 10 kilometre ve 18 yaş altı kadınlar 5 kilometre yarışları gerçekleştirilecek.

Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı verecek şampiyonada ter dökecek milli sporcular şöyle:

Büyük kadınlar: Evin Demir, Ayşe Tekdal, Meryem Bekmez, Bedriye Tekin, Kader Dost, Ayşe Kılıç.

Büyük erkekler: Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk, Selman İlhan, Mustafa Özbek, Mert Atlı, Serkan Doğan.

20 yaş altı kadınlar: Songül Koçer, Şükran Ayaz, Selin Çadır.

20 yaş altı erkekler: Serhat Güngör, Mazlum Demir, Mustafa Tekdal.

18 yaş altı kadınlar: Elifnur Özbey, Ayşenur Buse Günaslan, Aylin Baran.

18 yaş altı erkekler: Hayrettin Yıldız, Mehmet Güngör, Ayetullah Bağçe.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.