Balkovec attı, Alanyaspor turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 1-0 yenen Corendon Alanyaspor, 5. eleme turuna yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Sisto'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Anderson'un vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın ceza sahası yayında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
88. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde vurduğu şutta dönen topu Cordova tamamlamak istedi ancak kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.
90+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın yerden ortaladığı topta Cordova, boş pozisyonda topu auta gönderdi.
Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Ali Yılmaz, Şenol Bektaş, Mehmet Pekmezci
Corendon Alanyaspor: Yavuz Aygün, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Efecan Karaca, Leroy Fer, Sisto, Yunus Bahardır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Eduardo (Dk. 72 Novais), Anderson (Dk. 72 Cordova)
Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Ceylan), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar, Breze (Dk. 61 Mert Çölgeçen), Mesut Can Tunalı, Emre Nefiz (Dk. 61 Bedirhan Yıldız), Emre Gültekin (Dk. 75 Amaral), Cem Ekici, Kouakou
Gol: Dk. 23 Balkovec (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Efecan Karaca, Dk. 59 Balkovec, Dk. 82 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 82 Alihan Kubalas, 90+2 Oğuz Ceylan, 90+4 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)