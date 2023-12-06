İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9056
  • EURO
    31,3212
  • ALTIN
    1876.26
  • BIST100
    8057.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Balkovec attı, Alanyaspor turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u Balkovec'in golüyle 1-0 yenen Corendon Alanyaspor, 5. eleme turuna yükseldi.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
Balkovec attı, Alanyaspor turladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 1-0 yenen Corendon Alanyaspor, 5. eleme turuna yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Sisto'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Anderson'un vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın ceza sahası yayında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

88. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde vurduğu şutta dönen topu Cordova tamamlamak istedi ancak kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

90+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın yerden ortaladığı topta Cordova, boş pozisyonda topu auta gönderdi.

Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Ali Yılmaz, Şenol Bektaş, Mehmet Pekmezci

Corendon Alanyaspor: Yavuz Aygün, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Efecan Karaca, Leroy Fer, Sisto, Yunus Bahardır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Eduardo (Dk. 72 Novais), Anderson (Dk. 72 Cordova)

Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Ceylan), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar, Breze (Dk. 61 Mert Çölgeçen), Mesut Can Tunalı, Emre Nefiz (Dk. 61 Bedirhan Yıldız), Emre Gültekin (Dk. 75 Amaral), Cem Ekici, Kouakou

Gol: Dk. 23 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Efecan Karaca, Dk. 59 Balkovec, Dk. 82 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 82 Alihan Kubalas, 90+2 Oğuz Ceylan, 90+4 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.