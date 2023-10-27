Ballon d'Or ödül töreni Tivibu Spor'da





Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı ödül töreni, 30 Ekim günü saat 22.45'te Tivibu Spor 1'de. Tören Tivibu Spor YouTube kanalından da şifresiz yayınlanıyor.

FIFA'nın düzenlediği Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor.

Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor.

Son Ballon d'Or kazananı, Şampiyonlar Ligi ve La Liga kupalarını müzesine götüren Real Madrid'in forveti Karim Benzema bu yıl da adaylar arasında yer alırken Arjantinli Lionel Messi bir yıl aranın ardından listede yeniden yer aldı.

Dünya Kupası'nda ve PSG'de sergilediği performansla ödülün favorisi olarak gösterilen Messi'yi bu sezon Real Madrid'e transfer olan orta saha oyuncusu Jude Bellingham ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, UEFA'da Yılın Oyuncusu seçilen Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland takip ediyor.

Bu yıl 67'ncisi düzenlenen ödül töreninde birçok Avrupalı oyuncu kıtayı terk ederek Suudi Arabistan'a, Katar'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer oldu.

Messi, Fransız takımı Paris Saint-Germain'den MLS ekibi Inter Miami'ye, son Ballon d'Or kazananı Benzema ise Arabistan ekibi El-İttihad'a transfer oldu. Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olduğundan bu yana Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or'a aday gösterilmemesi, Avrupa'dan giden yıldız oyuncuların önümüzdeki yıllarda aday gösterilmeme ihtimaline işaret ediyor.

7 kez Ballon d'Or kazanan Messi yine bu yıl da favori olarak gösteriliyor.



