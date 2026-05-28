Spor

Ballon d'Or sahibini Londra'da bulacak

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or için geri sayım başladı. Yılın en iyilerinin belirleneceği törenin bu yıl İngiltere'nin başkenti London'da düzenleneceği açıklandı.

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da sahibini bulacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.

France Football ve UEFA tarafından ortaklaşa düzenlenen törenin, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına Londra'da yapılacağı kaydedildi.

Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı.

