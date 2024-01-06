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Spor

Ballon d'Or'da 'rüşvet' skandalı! Lionel Messi'den geri alınacak

Dünyada yılın 'En iyi'lerinin belli olduğu France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, şaibeyle anılıyor. 2021 yılında Lionel Messi'nin kazandığı ödül için 'rüşvet' iddası ortaya atıldı. İşte Lionel Messi haberinin detayları...

6 Ocak 2024 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Ballon d'Or'da 'rüşvet' skandalı! Lionel Messi'den geri alınacak
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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or, 2021 yılında Paris Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle sahibini buldu. Ödülü o dönem PSG forması giyen Lionel Messi, 613 puan alıp, 580 puanlı Robert Lewandowski'yi sollayarak kazandı. O dönem kazanılan ödül içinse çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

LIONEL MESSI İÇİN ÇARPICI İDDİA!

Fransa basınında çıkan haberlere göre PSG, Lionel Messi'nin 2021 Ballon d'Or'u kazanması için organizatörlere rüşvet vermekle suçlanıyor. Aktarılana göre PSG yetkilileri , France Football'un eski genel yayın yönetmeni ve Ballon d'Or organizatörü Pascal Ferre'yi Arjantinli yıldızın ödülü kazanması için baskıladı.

Davanın sürdüğü ve iddianın kanıtlanması halinde Lionel Messi'ye verilen ödülün geri alınacağı iddia ediliyor.

Ödül töreninde Arjantinli yıldız, "Futbola başladığımda, böyle bir seviyeye ulaşabileceğimi düşünmüyordum." ifadelerini kullanarak, finaldeki rakibi Lewandowski'yle ilgili ise "Lewandowski'yle mücadele etmek benim için bir gurur. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Bence, geçen yıl o bu ödülü hak etmişti." demişti.

ROBERT LEWANDOWSKI'NİN TEPKİSİ GÜNDEM OLMUŞTU!

Öte yandan ödül töreninde Messi ile finale kalan Robert Lewandowski'nin ödülü rakibinin kazandığını görünce verdiği tepki sosyal medyada gündem olmuştu.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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