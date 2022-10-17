Ödül sürpriz olmayan bir şekilde Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.

Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu.

Benzema Ballon d'Or için ne dedi?

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.

Karim Benzema'nın 2021/22 sezonu:

Karim Benzema, geçtiğimiz sezon 56 maçta 50 gol ve 16 asistlik müthiş bir performans sergilerken La Liga Şampiyonluğu, Süper Kupa, Uluslar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırdı.

Benzema, geçtiğimiz sezon UEFA Yılın Futbolcusu, Şampiyonlar Ligi sezonun oyuncusu, Şampiyonlar Ligi Altın Krampon, Pichichi Ödülü ve son olarak Ballon d'Or'u kazandı.

2022 BALLON D'OR SIRALAMASI



1. Karim Benzema

5. Mohamed Salah

6. Kylian Mbappe

7. Thibaut Courtois

8. Vinicius Jr.

9. Luka Modric

10. Erling Haaland

11. Heung-Min Son

12. Riyad Mahrez

13. Sebastian Haller

14. Rafael Leao

14. Fabinho

16. Van Dijk

17. Casemiro

19. Vlahovic

19. Luiz Diaz

20. Cristiano Ronaldo

21. Harry Kane

22. Bernardo Silva

24. Trent Alexander-Arnold

24. Phil Foden

25. Darwin Nunez

25. Joao Cancelo

25. Mike Maignan

25. Joshua Kimmich

25. Antonio Rüdiger

25. Christopher Nkunku

RONALDO 16 YIL SONRA İLK 10 DIŞINDA



Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sıralamada kendisine 20. sırada yer bulabildi. Ronaldo, 2006 yılından sonra ilk kez Ballon d'Or oylamasında ilk 10 sıranın dışında yer aldı.

Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or sıralamaları:

2004: 12.

2005: 20.

2006: 14.

2007: 2.

2008: 1.

2009: 2.

2010: 6.

2011: 2.

2012: 2.

2013: 1.

2014: 1.

2015: 2.

2016: 1.

2017: 1.

2018: 2.

2019: 3.

2021: 6.

2022: 20.

LİONEL MESSİ ADAYLAR ARASINDA YOK



Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan Lionel Messi, 2002 Ballon d'Or adayları arasında yer almıyor. Takım arkadaşı Neymar ile birlikte listede bulunmayan Messi, 2005'ten bu yana ilk kez bu ödüle aday gösterilmedi.

SADİO MANE'YE ONUR



Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardımlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.

KADINLAR BALLON D'OR YENİDEN PUTELLAS'IN



Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.

YILIN GENÇ OYUNCUSU ÖDÜLÜ GAVİ'NİN



Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim bir pedribaşka Barcelona'lı Pedri'ydi. Gavi ödülümü, Pedri'den aldı.

LEWANDOWSKİ GERD MÜLLER ÖDÜLÜNÜ ALDI



Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.

YILIN KALECİSİ THİBAUT COURTOİS



Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.

EN İYİ KULÜP CİTY



Manchester City, 2022 yılı nın en iyi kulübü seçildi.

Diğer adaylar:

Eduardo Camavinga, Jamal Musiala, Jude Bellingham, Nuno Mendes.

2022 BALLON D'OR ADAYLARI



Rafael Leao / AC Milan

Karim Benzema / Real Madrid

Christopher Nkunku / RB Leipzig

Mohamed Salah / Liverpool

Joshua Kimmich / Bayern Münih

Trent Alexander-Arnold / Liverpool

Bernardo Silva / Manchester City

Vinicius Junior / Real Madrid

Luis Diaz / Liverpool

Robert Lewandowski / Barcelona

Riyad Mahrez / Manchester City

Casemiro / Real Madrid

Son Heung-min / Tottenham

Fabinho / Liverpool

Mike Maignan / AC Milan

Harry Kane / Tottenham

Darwin Nunez / Liverpool

Phil Foden / Manchester City

Sadio Mane / Bayern Munich

Sebastien Haller / Borussia Dortmund

Luka Modric / Real Madrid

Antonio Rudiger / Real Madrid

Cristiano Ronaldo / Manchester United

Kevin De Bruyne / Manchester City

Dusan Vlahovic / Juventus

Virgil van Dijk / Liverpool

Joao Cancelo / Manchester City

Kylian Mbappe / Paris Saint-Germain

Erling Haaland / Manchester City

BALLON D'OR OY VERME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor. 30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.

BALLON D'OR'U DAHA ÖNCE KİMLER KAZANDI?



Messi yedi galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor. Arjantinli, Ballon d'Or'u en son geçtiğimiz yıl, ülkesi ile Copa America'da zafer yaşadıktan sonra kazandı. 2020'deki ödül töreni, pandemi nedeniyle ertelenmişti.

BALLON D'OR'U KİMLER KAZANDI?



2000 - Luis Figo

2001 - Michael Owen

2002 - Ronaldo

2003 - Pavel Nedved

2004 - Andriy Shevchenko

2005 - Ronaldinho

2006 - Fabio Cannavaro

2007 - Kaka

2008 - Cristiano Ronaldo

2009 - Lionel Messi

2010 - Lionel Messi

2011 - Lionel Messi

2012 - Lionel Messi

2013 - Cristiano Ronaldo

2014 - Cristiano Ronaldo

2015 - Lionel Messi

2016 - Cristiano Ronaldo

2017 - Cristiano Ronaldo

2018 - Luka Modrid

2019 - Lionel Messi

2021 - Lionel Messi