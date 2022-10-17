Ödül sürpriz olmayan bir şekilde Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.
Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu.
Benzema Ballon d'Or için ne dedi?
Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.
Karim Benzema'nın 2021/22 sezonu:
Karim Benzema, geçtiğimiz sezon 56 maçta 50 gol ve 16 asistlik müthiş bir performans sergilerken La Liga Şampiyonluğu, Süper Kupa, Uluslar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırdı.
Benzema, geçtiğimiz sezon UEFA Yılın Futbolcusu, Şampiyonlar Ligi sezonun oyuncusu, Şampiyonlar Ligi Altın Krampon, Pichichi Ödülü ve son olarak Ballon d'Or'u kazandı.
2022 BALLON D'OR SIRALAMASI
1. Karim Benzema
5. Mohamed Salah
6. Kylian Mbappe
7. Thibaut Courtois
8. Vinicius Jr.
9. Luka Modric
10. Erling Haaland
11. Heung-Min Son
12. Riyad Mahrez
13. Sebastian Haller
14. Rafael Leao
14. Fabinho
16. Van Dijk
17. Casemiro
19. Vlahovic
19. Luiz Diaz
20. Cristiano Ronaldo
21. Harry Kane
22. Bernardo Silva
24. Trent Alexander-Arnold
24. Phil Foden
25. Darwin Nunez
25. Joao Cancelo
25. Mike Maignan
25. Joshua Kimmich
25. Antonio Rüdiger
25. Christopher Nkunku
RONALDO 16 YIL SONRA İLK 10 DIŞINDA
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sıralamada kendisine 20. sırada yer bulabildi. Ronaldo, 2006 yılından sonra ilk kez Ballon d'Or oylamasında ilk 10 sıranın dışında yer aldı.
Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or sıralamaları:
2004: 12.
2005: 20.
2006: 14.
2007: 2.
2008: 1.
2009: 2.
2010: 6.
2011: 2.
2012: 2.
2013: 1.
2014: 1.
2015: 2.
2016: 1.
2017: 1.
2018: 2.
2019: 3.
2021: 6.
2022: 20.
LİONEL MESSİ ADAYLAR ARASINDA YOK
Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan Lionel Messi, 2002 Ballon d'Or adayları arasında yer almıyor. Takım arkadaşı Neymar ile birlikte listede bulunmayan Messi, 2005'ten bu yana ilk kez bu ödüle aday gösterilmedi.
SADİO MANE'YE ONUR
Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardımlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.
KADINLAR BALLON D'OR YENİDEN PUTELLAS'IN
Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.
YILIN GENÇ OYUNCUSU ÖDÜLÜ GAVİ'NİN
Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim bir pedribaşka Barcelona'lı Pedri'ydi. Gavi ödülümü, Pedri'den aldı.
LEWANDOWSKİ GERD MÜLLER ÖDÜLÜNÜ ALDI
Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.
YILIN KALECİSİ THİBAUT COURTOİS
Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.
EN İYİ KULÜP CİTY
Manchester City, 2022 yılı nın en iyi kulübü seçildi.
Diğer adaylar:
Eduardo Camavinga, Jamal Musiala, Jude Bellingham, Nuno Mendes.
2022 BALLON D'OR ADAYLARI
Rafael Leao / AC Milan
Karim Benzema / Real Madrid
Christopher Nkunku / RB Leipzig
Mohamed Salah / Liverpool
Joshua Kimmich / Bayern Münih
Trent Alexander-Arnold / Liverpool
Bernardo Silva / Manchester City
Vinicius Junior / Real Madrid
Luis Diaz / Liverpool
Robert Lewandowski / Barcelona
Riyad Mahrez / Manchester City
Casemiro / Real Madrid
Son Heung-min / Tottenham
Fabinho / Liverpool
Mike Maignan / AC Milan
Harry Kane / Tottenham
Darwin Nunez / Liverpool
Phil Foden / Manchester City
Sadio Mane / Bayern Munich
Sebastien Haller / Borussia Dortmund
Luka Modric / Real Madrid
Antonio Rudiger / Real Madrid
Cristiano Ronaldo / Manchester United
Kevin De Bruyne / Manchester City
Dusan Vlahovic / Juventus
Virgil van Dijk / Liverpool
Joao Cancelo / Manchester City
Kylian Mbappe / Paris Saint-Germain
Erling Haaland / Manchester City
BALLON D'OR OY VERME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor. 30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.
BALLON D'OR'U DAHA ÖNCE KİMLER KAZANDI?
Messi yedi galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor. Arjantinli, Ballon d'Or'u en son geçtiğimiz yıl, ülkesi ile Copa America'da zafer yaşadıktan sonra kazandı. 2020'deki ödül töreni, pandemi nedeniyle ertelenmişti.
BALLON D'OR'U KİMLER KAZANDI?
2000 - Luis Figo
2001 - Michael Owen
2002 - Ronaldo
2003 - Pavel Nedved
2004 - Andriy Shevchenko
2005 - Ronaldinho
2006 - Fabio Cannavaro
2007 - Kaka
2008 - Cristiano Ronaldo
2009 - Lionel Messi
2010 - Lionel Messi
2011 - Lionel Messi
2012 - Lionel Messi
2013 - Cristiano Ronaldo
2014 - Cristiano Ronaldo
2015 - Lionel Messi
2016 - Cristiano Ronaldo
2017 - Cristiano Ronaldo
2018 - Luka Modrid
2019 - Lionel Messi
2021 - Lionel Messi